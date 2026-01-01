Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Vater werden ist nicht schwer
22 Min.Ab 12
Bernie Kuhnt findet ein fremdes Baby vor seiner Tür - von den Eltern fehlt jede Spur. Als wenig später Lisa Beiling mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden wird, klärt sich zwar die Identität des Babys, doch die des Täters bleibt ein Rätsel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1