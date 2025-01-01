Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und plötzlich war alles anders

SAT.1Staffel 7Folge 77
Und plötzlich war alles anders

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 77: Und plötzlich war alles anders

22 Min.Ab 12

Daniela Kaiser überlebt den Sturz von einem Hochhausdach. Handelt es sich um versuchten Mord oder um eine Selbsttötung? Die Kommissare befragen die schwer verletzte Frau, doch diese schweigt eisern. Was hat sie zu verbergen?

