Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Angst
22 Min.Ab 12
Paula Weber wird von ihrem Mörder erstochen; danach zerschneidet er der bildhübschen Frau auch noch das Gesicht. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Warum musste die Tote nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrem Leben büßen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1