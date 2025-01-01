Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 79
22 Min.Ab 12

Zwei tote Mädchen - beide vergiftet, beide sehen fast gleich aus. Der Kriminologe Jörn Pietschmann soll bei der Suche nach dem Serienmörder helfen und erstellt ein Täterprofil. Doch seine Vorgehensweise stößt gerade bei Kommissarin Nina Schmeuser auf Ablehnung: Sie ist davon überzeugt, dass der Experte auf dem Holzweg ist.

