Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Natürliche Auslese
22 Min.Ab 12
Der Bauunternehmer Jörg Bachmann plant den Bau eines Einkaufszentrums in einem beliebten Waldgebiet. Militante Umweltschützer versuchen mit aller Macht, dieses Vorhaben zu verhindern. Kurze Zeit später wird Bachmann tot auf einem Misthaufen gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1