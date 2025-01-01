Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 86
Folge 86: Affaire Au Pair

22 Min.Ab 12

Das bildhübsche Au Pair-Mädchen Michelle Lefort liegt tot im Haus ihrer Gastfamilie. Allem Anschein nach sind nicht alle aus ihrem Umfeld ihrem französischen Charme erlegen. Warum musste sie sterben? Eifersucht, Neid - oder umgab die Tote ein ganz anderes Geheimnis?

SAT.1
