Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Affaire Au Pair
22 Min.Ab 12
Das bildhübsche Au Pair-Mädchen Michelle Lefort liegt tot im Haus ihrer Gastfamilie. Allem Anschein nach sind nicht alle aus ihrem Umfeld ihrem französischen Charme erlegen. Warum musste sie sterben? Eifersucht, Neid - oder umgab die Tote ein ganz anderes Geheimnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
