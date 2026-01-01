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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entführt

SAT.1Staffel 7Folge 87
Entführt

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 87: Entführt

22 Min.Ab 12

Marek Nowak, Sohn polnischer Einwanderer, ist spurlos verschwunden, der Täter fordert 20.000 Euro. Doch die Kommissare sind sich sicher, dass es dem Entführer nicht nur um das Geld geht. Was versucht Mareks Familie zu verbergen?

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