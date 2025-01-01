Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eiskalter Engel

SAT.1Staffel 7Folge 92
Folge 92: Eiskalter Engel

22 Min.Ab 12

Bernie Kuhnt soll die 23-jährige Heike Scholz vergewaltigt haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Doch der Kommissar beteuert immer wieder seine Unschuld. Kann Conny Niedrig ihrem Kollegen noch vertrauen, oder ist er das Opfer eines makaberen Spiels?

SAT.1
