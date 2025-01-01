Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 92: Eiskalter Engel
22 Min.Ab 12
Bernie Kuhnt soll die 23-jährige Heike Scholz vergewaltigt haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Doch der Kommissar beteuert immer wieder seine Unschuld. Kann Conny Niedrig ihrem Kollegen noch vertrauen, oder ist er das Opfer eines makaberen Spiels?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
