Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Mein eigener Komplize
22 Min.Ab 12
Unbekannte Geiselnehmer haben fünf Angestellte der Firma Stahlbau Schmidt in ihrer Gewalt und fordern eine Million Euro Lösegeld. Doch dann geht etwas schief, und der Fall nimmt eine dramatische Wende.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1