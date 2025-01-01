Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 96
22 Min.Ab 12

Unbekannte Geiselnehmer haben fünf Angestellte der Firma Stahlbau Schmidt in ihrer Gewalt und fordern eine Million Euro Lösegeld. Doch dann geht etwas schief, und der Fall nimmt eine dramatische Wende.

SAT.1
