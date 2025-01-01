Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Das Familiengeheimnis
22 Min.Ab 12
Unter Hypnose erinnert sich die 25-jährige Zoe Gerlach an die Nacht vor 20 Jahren, in der ihre Tante Erika spurlos verschwand. Die junge Frau ist sich jetzt sicher, ihre Tante wurde ermordet. Doch wie viele Spuren werden die Kommissare nach so langer Zeit noch finden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1