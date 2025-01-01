Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 103
Folge 103: Der Fluch

22 Min.Ab 12

In einem kleinen Dorf in der Nähe von Duisburg geschehen mysteriöse Morde. Die Kommissare haben nur einen Hinweis. Die Ziffern 1, 2, 7 und 3. Was hat es damit auf sich und welches Geheimnis verbindet die Opfer? Die Ermittlungen erweisen sich als mühsam, denn das ganze Dorf schweigt ...

SAT.1
