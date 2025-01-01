Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Kinderwunsch
22 Min.Ab 12
Doris Huber wird schwer verletzt auf einem Parkplatz aufgefunden. Was wie ein böser Traum scheint, ist brutale Wirklichkeit. Der Schwangeren wurde der Bauch aufgeschnitten - und das Baby entnommen. Bei der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf eine menschliche Tragödie.
