Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Blutiges Erwachen
22 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht wird die 28-jährige Julia Schneider erschlagen in ihrem Hotelbett aufgefunden. Stück für Stück rollen die Kommissare die Ereignisse einer blutigen Partynacht auf und stoßen dabei auf eine menschliche Tragödie.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1