Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das verlorene Paradies

SAT.1Staffel 6Folge 147
Das verlorene Paradies

Das verlorene ParadiesJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 147: Das verlorene Paradies

22 Min.Ab 12

Das Bordell "Paradise" ist Schauplatz eines blutigen Anschlags. Zwei Menschen sterben, eine Prostituierte überlebt schwer verletzt. War es ein brutaler Bandenkrieg, oder steckt etwas anderes hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen