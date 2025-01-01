Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kinder, Chaos, Kriminelle

SAT.1Staffel 6Folge 149
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 149: Kinder, Chaos, Kriminelle

22 Min.Ab 12

Mord im Horror-Camp: Die Pädagogin einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche wird erschossen. Der Täter scheint aus dem Camp zu kommen - hat eines der kriminellen Kids die verhasste Angelika Spieker aus dem Weg geräumt? Oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat?

