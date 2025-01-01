Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spannender Rastplatz

SAT.1Staffel 6Folge 174
22 Min.Ab 12

Ich sehe was, was du nicht siehst - Spanner Werner Reuter wird auf der Damentoilette eines Rastplatzes brutal erstochen. Doch hat die perverse Leidenschaft auch etwas mit seinem Tod zu tun? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf menschliche Abgründe ...

