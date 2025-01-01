Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rachewelle

SAT.1Staffel 6Folge 175
Rachewelle

RachewelleJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 175: Rachewelle

22 Min.Ab 12

Der Jet-Ski-Pilot Simon Jablonski stirbt in den Fluten des Rheins, als er mit seinem Jet-Ski frontal gegen einen Frachter knallt. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf eine Spur aus zerstörten Schicksalen und tödlichen Rachegelüsten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen