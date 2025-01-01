Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Geschwisterliebe
22 Min.Ab 12
Anna Joosen wird tot im Wald gefunden, um sie herum brennen Fackeln. Nur wenige Meter vom Tatortentfernt steht Ira Joosen, die Zwillingsschwester des Opfers. Zufall oder ein geplanter Rachefeldzug?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1