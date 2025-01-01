Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Waschen, Weiber, blanke Schlitten

SAT.1Staffel 6Folge 180
Folge 180: Waschen, Weiber, blanke Schlitten

22 Min.Ab 12

Waschen, Weiber, blanke Schlitten - die Stripperin Sandy Golz wird tot und gefesselt an einer Waschvorrichtung aufgefunden. Wurde die vollbusige Stripperin Opfer eines Eifersuchtsdramas oder steckt etwas ganz anderes hinter dem bizarren Mord? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel.

