Die Wanne ist voll

SAT.1Staffel 6Folge 190
Folge 190: Die Wanne ist voll

22 Min.

Als die Prostituierte Maren Krieger in ihre Wanne steigt, ahnt sie nicht, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Sie muss qualvoll ertrinken, als der Mörder ihren Kopf brutal unter Wasser drückt. Zwischen psychopathischen Freiern und spießigen Nachbarn stoßen die Kommissare auf eine grausame Wahrheit ...

SAT.1
