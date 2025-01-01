Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Ich packe meinen Koffer
22 Min.Ab 12
Ein Jogger findet neben den Bahngleisen einen herrenlosen Koffer und befürchtet das Schlimmste, er alarmiert sofort die Polizei. Als der Bombenexperte anrückt und den Koffer öffnet, machen die Kommissare eine grauenhafte Entdeckung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
