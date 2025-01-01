Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tiefer Schmerz

SAT.1Staffel 6Folge 27
Tiefer Schmerz

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 27: Tiefer Schmerz

22 Min.Ab 12

Zwischen Müllsäcken und Abfallcontainern wird die Leiche von Klaus Heller gefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Geflecht aus Gewalt, Alkohol und Schulden. War es ein Rachemord?

SAT.1
