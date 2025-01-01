Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Was zu beweisen war

SAT.1Staffel 6Folge 57
Was zu beweisen war

Was zu beweisen warJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 57: Was zu beweisen war

22 Min.Ab 12

Die Leiche der Lehrerin Margret Nell wird in ihrem Auto gefunden. Eine Scheibe ist eingeschlagen, der Anschnallgurt um ihren Hals gewickelt - sie wurde erdrosselt. Diebstahl oder kaltblütiger Mord?

