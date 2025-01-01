Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Informant

SAT.1Staffel 6Folge 7
Der Informant

Der InformantJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 7: Der Informant

22 Min.Ab 12

Als der Bordellangestellte Moritz Kaiser in einer Telefonzelle erschossen wird, herrscht in der Wache Großalarm. Denn Kaiser war Informant der Polizei und war anscheinend kurz vor seinem Tod im Begriff, die Kommissarin Conny Niedrig anzurufen. Wurde er dabei enttarnt oder steckt ein Bandenkrieg im Rotlichtmilieu dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen