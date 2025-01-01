Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Der Doppelgänger
22 Min.Ab 12
Eine Serie von Tankstellenüberfällen in Duisburg will nicht enden. Das Fatale: Das Phantombild des Täters gleicht dem Ermittler Thomas Bossmann. Der Verdacht erhärtet sich, als eine Komplizin auspacken will und kurz darauf umgebracht wird. Steckt Thomas Bossmann wirklich hinter den Überfällen?
