Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Grabesstille

SAT.1Staffel 6Folge 8
Grabesstille

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Grabesstille

22 Min.Ab 12

Daniela Seilmann wurde am Grab ihres Mannes gekidnappt. Die Entführer haben sie gefesselt und geknebelt und sie in einen dunklen Kellerraum gesperrt. Was ist der Grund für die Entführung und was wird Daniela noch alles angetan? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
