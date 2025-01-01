Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 93: Adel verpflichtet
22 Min.Ab 12
Baroness Zoe von und zu Drachenfels auf dem Berge wird tot in einem Wagen mitten im Wald gefunden. War es Selbstmord? Die Kommissare zweifeln am Freitod der jungen Adligen und stoßen in den erlauchten Kreisen auf ein fast perfektes Verbrechen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1