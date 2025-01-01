Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Venusfalle

SAT.1 Staffel 6 Folge 96
Die Venusfalle

Die VenusfalleJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 96: Die Venusfalle

22 Min. Ab 12

Bordellchef Siggi Risse wird ermordet in der Badewanne eines Separées gefunden. Wie so oft hüllt sich das Milieu in Schweigen. Im horizontalen "Harmoniebetrieb" ermitteln die Kommissare zwischen Huren, Hass und Heuchelei ...

