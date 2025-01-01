Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Auf Bewährung
22 Min.Ab 12
Die Studentin Svenja Krüger liegt erschossen in der Wohnung ihres Freundes Kai. Ist der Vorbestrafte ein Wiederholungstäter oder ist er nur der Sündenbock in einem Spiel aus Lügen und Intrigen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1