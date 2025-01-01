Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Der Ausflug
22 Min.Ab 12
Für drei Freundinnen endet ein scheinbar netter Ausflug in einer dramatischen Entführung. Übrig bleibt nur Mandy Steiner, doch die kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, was ihren Freundinnen zugestoßen ist. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
