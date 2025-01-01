Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 109
Folge 109: Alles hat seinen Preis

22 Min.Ab 12

Mysteriöser Mord an einer Prostituierten. Auch drei Tage nach der grausamen Tat gibt es noch keine Spur von Melanies Mörder. Bis völlig unerwartet eine DVD mit prekärem Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt.

