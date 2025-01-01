Zum Inhalt springenBarrierefrei
In die Falle gegangen

SAT.1Staffel 7Folge 115
Folge 115: In die Falle gegangen

22 Min.Ab 12

Die 17-jährige Pia bessert ihr Taschengeld mit einem Babysitter-Job auf. Doch eine Nacht, in der sie wieder mal auf ihren Schützling aufpassen soll, wird zum Albtraum, der in einem Mord endet. Ihr Freund Marcel wird direkt vor ihrer Haustür erstochen. Wurde er zufällig Opfer eines Verrückten oder steckt hinter der Tat ein perfider Plan?

