Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Die Spießbürger
22 Min.Ab 12
Ein Fußgänger findet die Leiche einer jungen Frau im Wald. Offenbar wurde sie mit einer Mistgabel auf einem Bauernhof erstochen, ein Sexualdelikt liegt nicht vor. Eine erste Spur führt die Kommissare zu einem Schützenfest, das am Vorabend stattfand ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1