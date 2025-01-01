Was dich nicht tötet, macht dich hartJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Was dich nicht tötet, macht dich hart
22 Min.Ab 12
Dass Angst tödlich sein kann, musste Katja Steins am eigenen Leib spüren. Sie wird tot in einem dunklen Verließ gefunden. Die junge Frau litt an Klaustrophobie, wodurch ihr das Versteck zum Verhängnis wurde. Wusste der Täter um ihre Angst, um Katja so in den Tod zu treiben? Doch Katja soll nicht das einzige und auch nicht das letzte Opfer gewesen sein. Den Kommissaren droht die Zeit davonzulaufen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1