Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bittersüße Rache

SAT.1Staffel 7Folge 13
Bittersüße Rache

Bittersüße RacheJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 13: Bittersüße Rache

22 Min.Ab 12

Als Juliane Frankenbach entführt wird und ihr Mann Alexander eine Million Euro Lösegeld zahlen soll, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit. Das rätselhafte Verschwinden der Frau wirft viele Fragen auf, und noch ahnt niemand, welch grausame Wahrheit ans Tageslicht kommen wird ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen