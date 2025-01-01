Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: 6 Richtige
22 Min.Ab 12
Fünf Jahre nachdem Herbert Schirrmacher nach einem Kegelabend mit Freunden spurlos verschwand, wird sein mumifizierter Leichnam in einem Schrebergarten gefunden. Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens. Welches Geheimnis verbergen die Ehefrau und die Freunde des Opfers?
