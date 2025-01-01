Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 167
22 Min.Ab 12

Der Schmuddelfotograf Gerd Pullmann wird während eines Fotoshootings erschossen. Zwischen bezahlter Erotik und naiven Träumen scheint das Model Tina Heinershausen die einzige Zeugin der Tat zu sein ...

