Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: Brittas Möpse
22 Min.Ab 12
Zwei süße Möpse trauern um ihr Herrchen: Der Immobilienmakler Richard Elbtal wurde im Wald erschlagen. Die einzigen Zeugen - seine beiden Hunde Ronja und Coco. Auf der Suche nach dem Mörder stoßen die Kommissare auf ein gut gehütetes Familiengeheimnis und eine weitere Leiche ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1