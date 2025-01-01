Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Kontrollverlust
22 Min.Ab 12
Daniela Senger wird in ihrer Wohnung mit einer Axt erschlagen. Warum musste die junge Frau so qualvoll sterben? Auf der Suche nach der Antwort stoßen die Kommissare auf ein zweites Opfer, wieder eine Frau, wieder mit einer Axt erschlagen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1