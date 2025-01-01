Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: The Show must go on
22 Min.Ab 12
Vergiftet bricht Susanne Esser auf einer Modenschau zusammen. Seit Jahren veröffentlichte sie in ihrem Szenemagazin CityView reißerische Hetzkampagnen gegen die Modewelt. Aber ist das Mordmotiv tatsächlich in ihrer beruflichen Vergangenheit zu suchen?
