Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Von allen gehasst
22 Min.Ab 12
Als Ludger Bergmann abends als letzter die Räume seiner Event-Agentur verlässt, wird er hinterrücks erschlagen. Verdächtig sind alle Mitarbeiter, denn alle hassten Bergmann. Doch sind arrogante Chefallüren Grund genug für einen Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1