Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Zu spät
22 Min.Ab 12
In einer kleinen Kfz-Werkstatt liegt die Leiche einer jungen Frau. Sie ist gefesselt und auf grausame Weise mit Kohlendioxid vergiftet worden. Stück für Stück stoßen die Kommissare auf ein makaberes Spiel aus zerstörten Schicksalen und erbarmungslosen Rachegelüsten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1