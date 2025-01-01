Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Die dritte Halbzeit
22 Min.Ab 12
Mann gegen Mann, Faust auf Faust: Hooligans in Deutschland. Mike Grothe war einer von ihnen und liegt jetzt brutal erschlagen auf einer Wiese. Die Kommissare ermitteln in einer Szene, in der Gewaltbereitschaft und Dummheit dicht beieinander liegen. Und schnell wird klar, dass diese Kombination mehr als gefährlich ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1