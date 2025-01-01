Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Ist Blut dicker als Wasser?
22 Min.Ab 12
Die Hebamme Vanessa Fritsche liegt ermordet im Hinterhof eines Krankenhauses. Sie hatte vor zwei Jahren im Kreißsaal zwei neugeborene Babys vertauscht und damit eine Familientragödie ausgelöst. Ein überzeugendes Motiv für beide Ehepaare oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1