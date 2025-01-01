Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hochprozentig

SAT.1Staffel 7Folge 65
Hochprozentig

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 65: Hochprozentig

22 Min.Ab 12

Bärbel Fiedler stirbt an einer Alkoholvergiftung und das, obwohl sie angeblich nie getrunken hat. Die Kommissare ermitteln in ihrer Vergangenheit und stoßen auf dunkle Geheimnisse, von denen selbst ihr Ehemann keinen blassen Schimmer hatte.

