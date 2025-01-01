Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Hochprozentig
22 Min.Ab 12
Bärbel Fiedler stirbt an einer Alkoholvergiftung und das, obwohl sie angeblich nie getrunken hat. Die Kommissare ermitteln in ihrer Vergangenheit und stoßen auf dunkle Geheimnisse, von denen selbst ihr Ehemann keinen blassen Schimmer hatte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1