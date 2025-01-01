Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Gekreuzigt
22 Min.Ab 12
Zwei Prostituierte werden kurz hintereinander tot im Wald aufgefunden. Beide Leichen weisen seltsame Wundmale an Händen und Füßen auf. Haben die brutalen Morde einen religiösen Hintergrund? Oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?
