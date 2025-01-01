Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 71
Folge 71: Traumtänzer

22 Min.Ab 12

Eine dunkle Nacht, ein leerer Akku, und keiner kann ihr helfen. Die Stripperin Frauke Röber wurde brutal ermordet. Die erste Spur führt die Kommissare an ihren Arbeitsplatz: den Strip-Club Blue Lagoon. Doch dort kann oder will niemand den Kommissaren helfen. Warum musste die junge Frau sterben?

