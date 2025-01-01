Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Verschwommen
22 Min.Ab 12
Die Leiche der 18-jährigen Leistungsschwimmerin Jana Kron wird auf dem Einmeterbrett eines Schwimmbades gefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin, doch irgendwas ist faul an der Sache, denn ihre Freunde glauben nicht an den Freitod. Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare auf eine unglaubliche Tragödie ...
