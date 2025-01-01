Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Punk im Schrank
22 Min.Ab 12
Für Niklas und Gerrit jedoch kein Grund, ihrer Leidenschaft nicht doch nach zu gehen. Zuerst sieht auch alles nach einem ganz normalen Fußballnachmittag aus, wäre da nicht die leblose Hand im Türspalt. Sind die Jungs einem Mörder auf die Spur gekommen und schweben nun selbst in tödlicher Gefahr?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1