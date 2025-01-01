Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Totgesagte leben kürzer

SAT.1Staffel 7Folge 99
Totgesagte leben kürzer

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 99: Totgesagte leben kürzer

22 Min.Ab 12

Opa Horst ist tot. Ermordet in einem Wald. Warum musste der krebskranke Mann sterben? Erste Spuren führen zu seiner Familie. Doch kommt der Mörder wirklich aus seinem privaten Umfeld, geht es ums Erbe, oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv gehandelt?

SAT.1
