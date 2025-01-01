Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Totgesagte leben kürzer
22 Min.Ab 12
Opa Horst ist tot. Ermordet in einem Wald. Warum musste der krebskranke Mann sterben? Erste Spuren führen zu seiner Familie. Doch kommt der Mörder wirklich aus seinem privaten Umfeld, geht es ums Erbe, oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv gehandelt?
